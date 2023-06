Gezocht: kinderburgemeester en leden kinderraad

Aalsmeer – Aan het eind van elk schooljaar wordt een nieuwe kinderburgemeester gekozen en komt er een nieuwe kinderraad. De kinderraad bestaat uitleerlingen van groep 7 of 8 van alle basisscholen in Kudelstaart en Aalsmeer. De raad komt een aantal keer per jaar bij elkaar en kiest thema’s en speerpunten die zij belangrijk vindt. De leden van de Kinderraad bedenken samen oplossingen en verbeteringen en bespreken die met de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders.

De kinderburgemeester wordt gekozen uit de kinderen van de kinderraad. Als kinderburgemeester ga je met de burgemeester o f wethouders mee naar evenementen en daar houd je soms een toespraak. Denk aan de intocht van Sinterklaas, het hijsen van de vlag op Koningsdag,het openen van sporttoernooien en de herdenkingen op 4 en 5 mei. Wil jij lid worden van de kinderraad of een jaar kinderburgemeester zijn in de gemeente? Stuur dan een sollicitatiefilmpje naar kinderburgemeester@aalsmeer.nl