Gezichten van Aalsmeer krijgt steeds meer body

Aalsmeer – De oproep om mee te doen aan een nieuw community project van KCA en De Kunstploeg is niet onopgemerkt gebleven. Tijdens de afgelopen Kunstroute heeft een verrassend aantal bezoekers de moeite genomen om op de locatie van De Kunstploeg een zelfportretje met tekstselfie te maken. De omstandigheden waren dan ook ideaal. Aan een lange tafel maakten bezoekers, soms tot verrassing van zichzelf, het ene na het andere kunstwerkje. Dat deden ze onder begeleiding van de Kunstploegkunstenaars Femke Kempkes en Karin Borgman. Aan het eind van de Kunstroute bleken er maar liefst 80 portretjes en tekstselfies gemaakt te zijn. Alle doekjes samen zijn het Gezicht van Aalsmeer. Nu zijn dat er al 220 en die zijn straks in het Amsterdam Museum en het Frans Halmuseum te zien.

Dat dit nieuwste community kunstwerk impact heeft blijkt wel uit het volgende berichtje uit het Kloosterhof. “Wat hebben jullie alle deelnemers op een klein voetstukje weten te zetten door zo hun portretje te presenteren. Het kunstwerk wat jullie hebben gemaakt is echt geweldig.” Negen deelnemers uit het Kloosterhof zijn zo samen met hun portretje op de foto gegaan. Een heel avontuur, dat staat wel vast. De Gezichten van Aalsmeer wordt dan ook gemaakt door Aalsmeerders uit alle lagen van de samenleving en dat is ook de kracht van een goed community kunstwerk. Het raakt iedereen.

‘Kunst van het meedoen’

Nu gaat het tweede gedeelte van het project starten want er is hoop op 300 deelnemers. Tijdens de openingstijden van het Oude Raadhuis kan ieder die mee wil doen een doekje en instructies ophalen. Het gaat nu eenmaal om ‘de kunst van het meedoen’ en dat meedoen ‘kan niet fout’. Er volgt eerst nog een expositie in het Oude Raadhuis in het voorjaar van 2024 en daarna gaan de Gezichten echt op reis naar Haarlem en Amsterdam.