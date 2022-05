Gezellige middag in teken van Bevrijding

De Ronde Venen – Op 12 mei was het eindelijk zover, voor het eerst in twee jaar tijd kon de stichting Tjitze Hesselius weer een echt feest organiseren. Bijna 90 gasten kwamen naar het restaurant van de Bowling in Mijdrecht voor een gezellige high tea. Het werd ook een echt ‘bevrijdingsfeest’ de klanken van The Band of four Brothers brachten je gelijk terug naar het einde van de oorlog. Live muziek, met trompet, tuba, saxofoon, banjo en een fantastische zangeres, meezingen, klappen en na enige aarzeling werd zelfs een polonaise ingezet. Iedereen genoot zichtbaar van de middag.

Als intermezzo was er een quiz over de bevrijding. Grote hilariteit toen alle antwoorden bekend werden gemaakt en de winnares er met een mooie bos bloemen vandoor ging. De band sloot af met een toepasselijk W’ll meet again. Komende zomer organiseert de stichting weer allerlei activiteiten, hou de website www.tjitzehesselius.nl en de Facebookpagina in de gaten voor nieuws.