Gezellige, maar koude baanloop bij AVA

Aalsmeer – De AVA Waterdrinker Baanloop op woensdagavond 19 januari werd vanwege de coronaregels een onderlinge wedstrijd. Dit betekende minder deelnemers dan gebruikelijk, maar het was daarom niet minder gezellig. Mede door de aanwezigheid van AVA’s bootcampgroep en de woensdagavond hardloopgroep, die na de recente versoepeling van de corona beperkingen voor het eerst weer op de AVA-baan mocht trainen.

Het hoofdnummer, de 5 kilometer, werd net als vorige maand gewonnen door David Trampert in een tijd van 16 minuten en 3 seconden. Vanwege de zwaardere omstandigheden – waterkoud en een venijnig windje – bleef hij nu 14 seconden boven zijn persoonlijke record dat hij vorige maand bij de baanloop liep. Tweede werd Mitchell Offerman die dankzij een snelle slotronde nog net onder de 20 minuten bleef (19:57). Broer Trystian Offerman oogstte de vruchten van meer trainingskilometers en werd derde met een vet persoonlijk record (22:50).

De winst op de 3 kilometer was voor Tetsuro Nishida in 11:04 en de 1 kilometer werd gewonnen door ‘still going strong’ Arjen Koopstra. De volgende AVA Waterdrinker Baanloop wordt gehouden op woensdagavond 9 februari. Kijk voor meer informatie en deelname op: www.avaalsmeer.nl.

Foto van links naar rechts: Tetsuro Nishida, Mitchell en Trystian Offerman en David Trampert.