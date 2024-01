Gezellige Boerenkoolfuif

Uithoorn – De Boerenkoolfuif is al jaren een gezellige traditie bij Scouting Admiralengroep Uithoorn. De eerste opkomst van het nieuwe jaar vieren we met alle speltakken samen. Dit jaar was de dag extra feestelijk, want de vereniging bestaat 75 jaar! Na de gezamenlijke opening, waarbij de vlag werd gehesen en de wetten van de verschillende speltakken werden opgezegd, gingen de leden het dorp in om het fotospel te spelen. In groepjes werden fanatiek originele foto’s gemaakt aan de hand van allerlei opdrachten.

Weer terug in het clubhuis was het tijd voor de welverdiende warme boerenkoolmaaltijd. Uit grote pannen werd op de borden boerenkool met worst en jus geschept en de meer dan 100 aanwezigen genoten zichtbaar van het heerlijke eten. Naast de leden van de vereniging, waren er ouders en andere vrijwilligers uitgenodigd om mee te eten. Zonder hen is het lastig om een grote vereniging als de Admiralengroep draaiende te houden en dat wordt gewaardeerd. Dit werd ook benadrukt in de nieuwjaarsspeech. Zonder vrijwilligers en zonder leden geen bloeiende vereniging. Heeft u interesse om ook vrijwilliger te worden bij de Admiralengroep en te helpen tijdens bijvoorbeeld NL Doet in maart of de klusavonden op woensdag? Neem dan gerust contact met ons op via admiralengroep.nl. Uw hulp is meer dan welkom!