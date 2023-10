Gezellig Oktoberfest in Bierstube Hornmeer

Aalsmeer – Zaterdag 7 oktober was Buurthuis Hornmeer omgetoverd tot een echte Bierstube voor een heus Oktoberfest. Met lange biertafels, spectaculaire verlichting en gezellige Duitse meezingers zat de sfeer er goed in. Veel gasten hadden de moeite genomen om in een dirndl of lederhosen naar het Buurthuis te komen. Naast een gezellig praatje en dansje was ook de Bierpul-schuifbak een groot succes. Steeds meer mensen uit de Hornmeer en daarbuiten weten het Buurthuis aan de Dreef te vinden voor een gezellig avondje. Houd de website stichting-buurthuis-hornmeer.nl en social media in de gaten voor nieuws.

Keezen-toernooi

Het volgende evenement is een Keezen-toernooi op zaterdag 18 november om 20.00 uur. Tweetallen kunnen zich nu al opgeven voor een plek op deze gezellige en fanatieke avond. Speel een aantal rondes van het populaire spel Keezen en maak kans op een prijs! Opgeven kan via buurthuishornmeer@gmail.com.