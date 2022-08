Gewonde bij uitslaande woningbrand.

Uithoorn – Op de Kogge in Uithoorn is in de nacht van vrijdag op zaterdag een gewonde gevallen bij een uitslaande woningbrand. De brandweer werd rond middernacht opgeroepen voor de brand. De brandweer schaalde naar aanleiding van de melding al snel op naar ‘middelbrand’ om extra voertuigen ter plekke te krijgen. De brandweer van Mijdrecht ondersteunde bij het blussen van deze brand. Een persoon is behandeld door ambulancepersoneel en met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Hoe de brand kon ontstaan is vooralsnog onduidelijk. (foto: VLN Nieuws – Laurens Niezen)