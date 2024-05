Gevarieerde kunstexpositie￼

Mijdrecht – KunstRondeVenen heeft voor de tweede helft van mei haar galerie voor drie kunstenaars gereserveerd, te weten Gerarda Demarteau, Mieke Schenk en Bart Bakers. Zij vertegenwoordigen elk een verschillende discipline in de beeldende kunst, wat de expositie extra interessant maakt. De expositie wordt geopend op 16 mei en is te zien tot en met 25 mei. Je kunt de galerie op donderdag, vrijdag en zaterdag bezoeken van 12 tot 16 uur. De kunstenaars zullen bij je bezoek hun werk graag toelichten.

Beelden en tekeningen

Gerarda Demarteau heeft al vaker geëxposeerd in de galerie van KunstRondeVenen. In deze expositie zullen het voornamelijk dieren zijn in een grote diversiteit van beelden maar ook in de vorm van tekeningen.

Realistische schilderijen

Mieke Schenk is vanaf haar jeugd geïnteresseerd in kunst, in al zijn verschijningsvormen. Tekenen en schilderen heeft zij in al die jaren actief beoefend. Maakte zij vroeger ook vaak aquarellen, tegenwoordig beperkt zij zich tot het schilderen met olieverf op doek. Mieke is autodidact, maar heeft in het verleden wel kennis van technieken en stijlen vergaard bij Atelier de Kromme Mijdrecht en bij verschillende docenten, waaronder Hans Leijerzapf en de laatste jaren bij Pavel Sizov.

Objecten

Bart Bakers’ werk is moeilijk eenduidig te beschrijven. Hij noemt zijn creaties ‘objecten’, maar zij kunnen net zo goed kleurrijke en fantasievolle meubeltjes worden genoemd. Of het is keramiek of het zijn nestkastjes of beelden, gemaakt van gevonden hout. Bart hoopt met zijn werk vooral de fantasie te prikkelen.

Voor meer informatie over de expositie en de kunstenaars verwijzen wij naar www.kunstrondevenen.nl of de Facebook-pagina van de kunstenaarsvereniging.