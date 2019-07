Gevarieerd cabaret in nieuwe seizoen

Aalsmeer – Het seizoen is weliswaar ten einde, maar voor het volgende seizoen heeft KCA haar cabaret-programma in cultureel café Bacchus al rond. Kees van Amstel opent op 21 september met ‘Een bang jongetje, dat hele enge dingen doet’. Het leven is net een zwembad, maar Kees zwemt niet. Hij staat maar een beetje bang langs de kant toe te kijken, hoe anderen het hoofd boven water proberen te houden. Althans, dat zegt zijn therapeut. Dus zoekt hij een andere!

Op 19 oktober: Janneke de Bijl met ‘Zonder zin kan het óók’. Janneke beschouwt het leven zoals het echt is: onzinnig en ingewikkeld. Ze heeft inmiddels haar manieren gevonden om er mee om te gaan! In haar debuutprogramma is ze niet alleen streng voor zichzelf, maar óók voor de wereld!

Op 23 november: Pieter Verelst net ‘Amai’. Met keihard positivisme, knotsgekke sketches en ontroerende bespiegelingen treedt de Vlaamse cabaretier de wereld tegemoet! Hij zoomt in op zijn generatie, materialisme, liefde en wandelende takken. Want, het is toch allemaal wat!

Op 11 januari: Andries Tunru met ‘Vlees, vis, wal, schip’. Andries vult de ruimte met zijn spel en je hoofd met zijn verhalen. Venijnig, charmant, vreemd analytisch en met verbazend véél vaart. Denkt, draaft en doet. Maar wat, als de broodnodige rust niet komt?

Op 29 februari: Anne Neuteboom met ‘Hiet me baby one more time’.Neutje laat zich niet uit het veld slaan: culturele kaalslag; teveel bloot op haar instagram, Come on baby! Hit me, met dat liefdesverdriet! Hit me met het leven! Hit me! KCA is blij dat Anne haar derde avondvullende programma in Bacchus komt try-outen!

Op 28 maart: Fabian Franciscus met ‘Kleine wereld’. Voor hen, die ooit ‘coaching’ hebben gehad, zal deze voorstelling vol zitten met herkenbare avonturen bij de psycholoog. Het gaat over de strijd om mijn ‘Kleine Wereld’ zo nu en dan eens te verlaten. Met of zonder coach! Zou U dat óók niet eens moeten doen?

Op 25 april: Cabaretpoel met ‘Vier keer leuk’. Een avondje Cabaretpoel is een echte belevenis. Het is een zeer afwisselende avond met vier uiteenlopende cabaretgenres. Vier cabaretvoorstellingen voor de prijs van één, met voor elk wat wils. Wie er spelen blijft meestal tot de avond zelf een verrassing. Dus laat uzelf verrassen door het talent van de toekomst.

Kaarten voor de cabaretvoorstellingen zijn 14 dagen van tevoren te bestellen à 13 euro via www.cultureelcafebacchus.nl

Wie verzekerd wilt zijn van een plaats, kan een abonnement à 80 euro nemen. Te bestellen via ans@kunstencultuuraalsmeer.nl voor 1 september. Alle voorstellingen beginnen om 21.00 uur in cultureel café Bacchus in de Gerberastraat, zaal open vanaf 20.15 uur.

Foto: Kees van Amstel, ‘Een bang jongetje’.