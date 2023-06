Getuigen gezocht: Partytenten bij FCA vernield

Aalsmeer – In de avond of nacht van zaterdag 4 juni zijn drie partytenten, die voetbalclub FC Aalsmeer had gehuurd, vernield door vandalisme. De vernieling heeft tijdens of kort na het feest van het Sixentoernooi op het sportcomplex aan de Beethovenlaan plaatsgevonden.

Zowel de verhuurder als FC Aalsmeer zijn door deze zinloze actie ernstig benadeeld. De schade voor de voetbalvereniging bedraagt 3.000 euro en de verhuurder loopt omzet mis, omdat hij de partytenten niet meer kan verhuren.

FC Aalsmeer roept getuigen en/of dader(s) op zich te melden en contact op te nemen met Mark Stoffels via 06-13210871 of mail naar penningmeester@fcaalsmeer.nl.