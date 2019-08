Gespreksavond over winkeltijden

Aalsmeer – Wethouder Robert van Rijn wil bewoners en ondernemers van Aalsmeer de mogelijkheid bieden hun ideeën over verruiming van de winkeltijden met hem en de raadsleden te delen. Eén van de mogelijke aanpassingen is het gelijk trekken van de openingstijden op zon- en feestdagen naar de openingstijden van 06.00 tot 22.00 uur die gelden voor de rest van de dagen.

De uitwisseling van ideeën is vanavond, dinsdag 27 augustus, vanaf 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. De avond is vooral bedoeld om standpunten uit te wisselen over de mogelijke verruiming van de winkeltijden.

Leden van de gemeenteraad zijn aanwezig om een mening te vormen over de diverse argumenten, zowel voor als tegen een verruiming. “De aanpassing van de winkeltijden is goed voor de economische bedrijvigheid, het toerisme en de werkgelegenheid. Daarnaast bevordert de verruiming de concurrentiepositie van winkeliers ten opzichte van omliggende gemeenten”, aldus wethouder Van Rijn.

In de nieuwe verordening winkeltijden wordt ook rekening gehouden met een sluiting van de winkels tijdens nationale dodenherdenking op 4 mei. In de huidige situatie is daar geen regeling voor. Een duidelijke regeling voor avondwinkels ontbreekt ook in de huidige situatie. De nieuwe verordening moet daar een uitkomst in bieden.

De avond vanavond, dinsdag 27 augustus, staat onder leiding van een onafhankelijke gespreksleider. Aanmelden om aan het gesprek deel te nemen is niet meer mogelijk, maar uiteraard zijn belangstellenden welkom om plaats te nemen in de raadzaal om naar de ideeën en meningen te luisteren.