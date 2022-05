Geslaagde viering 150 jaar St. Jan Geboorte

Kudelstaart – In Kudelstaart is op zondag 22 mei gevierd dat de parochiekerk van St. Jan Geboorte 150 jaar bestond. Het was een zeer geslaagde festiviteit. De kerk bestond twee jaar terug al 150 jaar, maar de feestelijkheden konden toen niet doorgaan vanwege de corona-maatregelen. Het feest ‘150 jaar parochiekerk St. Jan Geboorte’ begon met een plechtige eucharistieviering met een geweldig dames, heren, jeugd en kinderkoor in de kerk met 150 aanwezigen. Waaronder wat genodigden en mensen van de regioparochies, later tijdens de lunch was ook het Pastoresteam aanwezig. De sfeer was levendig. De kerk was prachtig versierd met bloemstukken op het altaar en aan de pilaren. Al met al een goed samenzijn dat past in de traditie.

Na de viering was er voor iedereen een lunch op het kerkplein, geserveerd vanuit een grote tent die op het kerkplein was opgebouwd. In de pastorietuin was voor de kinderen een springkussen klaargezet. Dit vond de jeugd prachtig. In de kerk was een tentoonstelling te bezichtigen met voorwerpen, foto’s, documenten, kazuifels en boeken uit de 150-jarige geschiedenis. Er blijkt een grote betrokkenheid van parochianen die thuis nog over veel documentatie beschikken. Tijdens en na de lunch kon de tentoonstelling rustig bekeken worden. Dit viel in zeer goede smaak en leidde tot het ophalen van veel herinneringen.

Ter afsluiting was er voor iedereen nog een hapje en drankje op het kerkplein. Alle aanwezigen vonden het erg fijn dat men weer gewoon gezellig met elkaar kon zitten en bijpraten. Dat is erg gemist in de coronatijd. Een heerlijk zonnetje vergrootte de feestvreugde nog verder. De werkgroep ‘150 jaar kerk St. Jan’ en parochieteam kijken met heel veel voldoening terug op een zeer geslaagde dag. Het was fijn om als Kudelstaartse parochiegemeenschap weer eens samen een feest te kunnen vieren!

Foto: www.kicksfotos.nl