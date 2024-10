Geslaagde reünie De Opregte Amateur

De Hoef – De Hoefse toneelvereniging De Opregte Amateur bestaat dit jaar 50 jaar en één van de extra feestelijkheden die dit jaar georganiseerd worden was afgelopen weekend een reünie van leden en oud-leden van deze club in het gemeenschapshuis De Springbok in De Hoef. Deze bijeenkomst werd zeer druk bezocht, het merendeel van de (voormalige) acteurs van de afgelopen 50 jaar was aanwezig en kon zich in een zeer gezellige sfeer met elkaar onderhouden. Sommige mensen zagen elkaar na ruim 30 jaar weer terug! Een aantal woont nog steeds in het dorp, maar de gasten kwamen vanuit het hele land tot aan Zuid-Limburg naar dit weerzien toe. Ook de fototafel waar een aantal (oud-)leden hun plakboeken van soms vele jaren her hadden getoond, kon zich in een ruime belangstelling verheugen. Vele anekdotes en sterke verhalen werden opgehaald en afgestoft. Drie leden van de vereniging zijn al die 50 jaren lid gebleven (Anneke Hogenboom-Blom, Ida Sietsma en Harry Bakker) en vierden dus eveneens hun persoonlijk jubileum. Zij werden in een korte toespraak in het zonnetje gezet en verblijd met een passend eerbetoon. Ook kregen alle aanwezigen een boekwerkje met het wel en wee van De Opregte Amateur gedurende de afgelopen halve eeuw. Ver na de officiële sluitingstijd verlieten de laatste gasten de reünie om na een zeer geslaagde middag weer huiswaarts te keren.

De jubileumvoorstelling van de 50-jarige toneelvereniging De Opregte Amateur uit de Hoef vindt plaats op vrijdagavond 8 november om 20.00 uur, zaterdagmiddag 9 november om 13.30 uur en zaterdagavond 9 november om 20.00 uur in De Springbok in De Hoef. De beide avonden zijn reeds uitverkocht en de reserveringen voor de middag lopen ook hard. Wilt u deze voorstelling bezoeken maar heeft u nog geen kaartjes, dan kunt u alleen nog kaarten reserveren voor de middag. Gezien de belangstelling raden we u aan dat zo snel mogelijk te doen via de website www.opregteamateur.nl (tabblad ‘reserveren’).

