De Hoef – Het is weer zover: de najaarsvoorstelling van de de toneelvereniging De Opregte Amateur uit de Hoef staat gepland voor 3 en 4 november. De groep speelt weer een kaskraker van Henk Roede: ‘Supermarkt de Supersuper’. Daarvoor is op het podium een hele supermarkt opgebouwd, zodat de Hoef (tijdelijk) weer een extra winkel rijk is.

Dat was voor de decorbouwers wel een hele opgave. Het podium is weliswaar niet zo heel klein, maar waar laat je een hele supermarkt compleet met kassa, toegangsdeuren, magazijn, stellingen, flessenautomaat, koffiehoek, broodbar en groentehoek? En dan moet er ook nog ruimte overblijven voor de spelers en dat zijn er ook heel veel deze keer, de cast bestaat uit maar liefst zestien personen en dan lopen er nog wat figuranten rond ook. Dat is ze gelukt, gewoonweg super!

Het Hoefse filiaal van ‘Supermarkt de Supersuper’ loopt echter niet zo lekker, het heeft de laagste omzet van alle vestigingen. Om daar verandering in te brengen stuurt het hoofdkantoor een assistent-bedrijfsleidster naar de Hoef. Zij probeert er achter te komen, wat er moet veranderen en stelt ter motivatie een teambuildingsdag voor het personeel voor en een actie om meer klanten te gaan trekken.

Hoe dit zich allemaal ontwikkelt en welke chaos daaruit ontstaat kunnen we rustig overlaten aan Henk Roede, die met stuk weer een intelligent komisch geheel weet neer te zetten. Met natuurlijk eind goed, al goed.

Wilt u deze voorstelling bezoeken, dan raden wij u aan te reserveren. Dat kan via de website www.opregteamateur.nl (tabblad reserveren) of anders via Ronald Wieman (0297 – 593 291).

De voorstellingen vangen aan op vrijdag 3 en zaterdag 4 november om 20.00 uur in de ‘Toni’-zaal van het gemeenschapshuis De Springbok, Oostzijde 61a in De Hoef. De zaal is open van 19.00 tot 02.00 uur.