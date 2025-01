Geslaagde opening van 2025 door KnA

Uithoorn – Afgelopen zondag heeft KnA het nieuwe jaar feestelijk en muzikaal ingeluid. Voorzitter Paula Besselink opende het concert, voor een gevulde zaal met enthousiast publiek, met een hartelijke nieuwjaarsgroet en de beste wensen voor 2025.

Het concert werd geopend door het ensemble van Bob Berkemeijer. Het ensemble bestaat uit enthousiaste muzikanten van KnA die elke zaterdagmorgen samenkomen om olv van Bob. Het is een klein gezelschap bestaande uit 1 trombone, 1 dwarsfluit, 1 altsaxofoon en 4 klarinetten. Het samenspel was mooi en harmonieus en bracht het publiek in de juiste stemming. Na deze muzikale introductie was het de beurt aan het ‘grote orkest’ van KnA, olv Dick Hesselink.

De opening, heel toepasselijk en mag ook niet ontbreken bij een nieuwjaarsconcert, was Happy Newyear van Abba, met vervolgens een afwisselend programma met een medley van de musical Aladin, Fernando van ABBA, Wellerman, James Bond thema, en het prachtige Hallelujah van Leonard Cohen. Als afsluiting was er nog als toegift ons lijflied Rocky Top en kunnen we terugkijken op een geslaagde muzikale middag.



Een geslaagde start van het nieuwe jaar

Met dit succesvolle nieuwjaarsconcert heeft Muziekvereniging KnA opnieuw laten zien hoe muziek mensen samenbrengt en inspireert.



Nieuwe leden welkom

KnA’s Harmonieorkest bestaat voornamelijk uit muzikanten die pas op latere leeftijd begonnen zijn met het bespelen van een instrument. Ondanks hun korte speelervaring weten ze toch een indrukwekkend muzikaal niveau te bereiken.



Wil je zelf ook graag in een orkest spelen? Nieuwe leden zijn van harte welkom om de groep te versterken! Kom vrijblijvend luisteren tijdens een repetitie tussen 20:00 uur en 22:00 uur op de dinsdagavonden en ontdek of muziek maken bij KnA iets voor jou is.

Kijk voor meer informatie op onze website www.KnA-Uithoorn.nl

Foto: aangeleverd