Geslaagde muzikale speeddate￼

De Kwakel – Tavenu’s muzikale speeddate in het dorpshuis in De Kwakel is druk bezocht. Bezoekers konden kennismaken met diverse muziekinstrumenten en mochten de instrumenten ook uitproberen. Bij de blaasinstrumenten was vooral de saxofoon populair. Degenen die het instrument uitprobeerden, kregen er vaak al geluid uit. Dat is best knap. Ook was er interesse voor het slagwerk en werd er door enkelen een nummertje met de steelband meegespeeld. De meeste gegadigden gaan nu starten met proeflessen om te kijken of het gekozen instrument en de vereniging bij hen past. Tavenu heeft dit jaar hulp en ondersteuning van RABO-clubsupport om nieuwe muzikanten te werven. Een van de acties was deze muzikale speeddate.

Heb je de muzikale speeddate van Tavenu gemist, maar wil je toch graag kennismaken met de instrumenten van de muziekvereniging, stuur dan een mail naar secretariaat@tavenu-dekwakel.nl of info@steelband-tavenu.nl om een afspraak te maken.