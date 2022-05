Geslaagde concertlezing met Aalsmeers Harmonie

Aalsmeer – Vrijdagavond 22 april kwamen kunst en muziek samen tijdens een concertlezing in het Flower Art Museum (FAM). Een bijzondere samenwerking tussen Aalsmeers Harmonie en het FAM. Het thema van de avond was: de elementen (aarde, water, lucht en vuur). Constantijn Hoffscholte, operationeel directeur van het FAM, gaf een lezing over de vier elementen in de kunst. Tussendoor zorgde Aalsmeers Harmonie, onder leiding van dirigent Maron Teerds, voor bijpassende muziek.

Constantijn vertelde en liet zien hoe de elementen in de kunst werden afgebeeld. Op drie grote projecties, mede mogelijk gemaakt door Alex P Mediakunst, kon iedereen de schilderijen goed zien. Er werden beelden vertoond van kunstenaars als Pieter Bruegel, Giuseppe Arcimboldo en William Turner. Aalsmeers Harmonie speelde onder andere The shape of water, Here comes the sun en een selectie van Earth Wind & Fire. Het was een bijzondere avond met een goed gevulde zaal.

Geraniummarkt

Het was het eerste concert van de harmonie sinds lange tijd. Het plezier spatte er vanaf. Aanstaande zaterdag 7 mei is Aalsmeers Harmonie te horen tijdens de Geraniummarkt op het Raadhuisplein tussen 12.00 en 13.00 uur.