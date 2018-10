Geslaagde zesde editie Tour de Poel

Aalsmeer – Afgelopen zondag 30 september stond de start- en finishboog weer uitgestald bij het Westeinder Paviljoen voor de zesde editie van Tour de Poel. TeamTimmerman, die deze tocht jaarlijks organiseert, had weer vier mooie routes uitgezet van verschillende afstanden. De 110 kilometer ging via Ouderkerk aan de Amstel, langs de Vecht bij Muiden, richting Naarden waarna de tocht weer afboog naar Oud-Loosdrecht. Via de Woerdense Verlaat en vervolgens De Hoef ging de route weer richting de finish in Aalsmeer.

Voor degene die dit te hoog gegrepen vonden, was er een route van 70 kilometer. Deze liep gelijk op met de 110 tot aan Driemond. Daarna boog de tocht voor Weesp af en ging via Baambrugge, Loenersloot en Woerdense Verlaat weer richting Aalsmeer. Voor de recreanten was ook een leuke tocht van 40 kilometer uitgezet. Deze liep door het Amsterdamse Bos naar Ouderkerk aan de Amstel en ging via de Nessersluis en Amstelhoek weer terug naar het eindpunt in Aalsmeer. En ook dit jaar was er voor de kleintjes weer een leuke route van 10 kilometer door Aalsmeer uitgezet.

Hoewel het in de ochtend nog koud was, scheen de zon volop en dit prikkelde menigeen om zijn of haar fiets uit de schuur te halen. Vanaf 8.00 uur was de inschrijftafel geopend en kwamen de fietsers zich aanmelden voor de verschillende tochten. Bij het inschrijven kregen ze de route uitgereikt en kon een stuk fruit meegenomen worden voor onderweg. Een record aantal deelnemers, waaronder zelfs deelnemers uit onder andere Emmeloord en Wageningen, ging enthousiast op pad. Halverwege de diverse routes was er gelegenheid gebruik te maken van een pauzeplaats, waarna men al dan niet na het drinken van een kop koffie/thee, de route kon vervolgen.

Stichting Dag van je Leven

Eenmaal terug bij het Paviljoen wachtte een warm onthaal door de leden van TeamTimmerman. Zij werden ditmaal bijgestaan door leden van Stichting Dag van je Leven. Onder andere Dirk Box en Dennis Wijnhout zorgden mede met muziek voor een goede sfeer aan het einde van de tocht. Stichting Dag van je Leven is ook het goede doel waar TeamTimmerman zich dit jaar voor inzet. De opbrengst van Tour de Poel gaat naar deze Stichting die mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke handicap de dag van hun leven wil bezorgen. Voor meer informatie over deze Stichting kan gekeken worden op www.dagvanjeleven.org.

Positieve reacties

De grote opkomst, maar vooral ook de vele positieve reacties van de deelnemers, heeft er voor gezorgd dat TeamTimmerman weer zeer tevreden terugkijkt op het afgelopen weekend. “Met behulp van sponsors en andere betrokkenen hebben we er weer een succes van kunnen maken, onze dank is groot”, aldus TeamTimmerman. Kijk voor meer informatie over Team Timmerman op Facebook of op www.teamtimmerman.nl.

Foto: www.kicksfotos.nl