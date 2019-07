Geslaagde 2e editie Proef Aalsmeer

Aalsmeer – De wens om van het Molenplein een levendig horecaplein te maken, is één van de items die is opgenomen in de Centrumvisie en menig inwoner graag verwezenlijkt ziet. Tijdens de presentatie van het plan om het Centrum aantrekkelijker en levendiger te maken, kregen de verantwoordelijke wethouders Robert van Rijn en Robbert-Jan van Duijn een groot aantal complimenten. “Eindelijk gaat daad bij woord gevoegd worden.”

Maar kunnen de twee ook toveren? Het leek er vrijdag 5 juli wel even op: Een heel gezellig aangekleed Molenplein waar heerlijke hapjes en drankjes geserveerd werden. Er klonk muziek en er werd duidelijk genoten van verschillende plaatselijke specialiteiten.

Het was de tweede editie van Proef Aalsmeer. Een culinaire activiteit van Ondernemersvereniging Meer Aalsmeer in samenwerking met korenmolen De Leeuw. Voor dit evenement konden in de maand juni toegangskaarten met korting gespaard worden middels een stempelactie. Bij aankoop van een product in een winkel in het Centrum werd een stempel gegeven en bij een volle kaart (vijf stempels) kon een toegangskaart aangeschaft worden voor slechts 10 euro (in plaats van 15 euro).

En dat de animo hier groot voor was, bleek vrijdag wel tijdens Proef Aalsmeer. Een vol plein met vrolijke bezoekers, die zichtbaar genoten van de lekkere hapjes en elkaar. Tweede editie Proef Aalsmeer: Weer geslaagd!

Foto: www.kicksfotos.nl