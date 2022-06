Geslaagd voor het diploma EHB

De Kwakel – Afgelopen week hebben bij EHBO-vereniging St. Vincentius in De Kwakel, 6 personen de cursus EHBO afgerond met het examen voor het Eenheidsdiploma EHBO van het Oranje Kruis.

(5 examenkandidaten voor St. Vincentius en 1 kandidaat voor de EHBO-vereniging in Heemstede.)

De twee examinatoren hebben de kandidaten flink aan de tand gevoeld om te zien of de EHBO kennis voldoende is, en bij de LOTUS slachtoffers hebben de kandidaten hun vaardigheid met het aanleggen verbanden kunnen laten zien. Ook de reanimatie mocht niet ontbreken en dat was vanwege de zenuwen som best een lastige opgave. Ze zijn allemaal geslaagd.

Op bijgaanmde foto: Vlnr:

Boven: Erwin Voorn (Docent EHBO), Leonard Zandvliet, Menno Webbers, Rick Koningen, Nick Oosterveer, Fleur Crielaard-Rits en Annabel Schmidt

Onder: Kees Beerthuizen (Docent EHBO) en op de stoel “Reanimatiepop” (Vrijwillig slachtoffer)