Gesigneerd kerstcadeau

Uithoorn – Zaterdagmiddag stonden onze lokale schrijftalenten Ilona van Hilst en Jaap Kranenborg bij Bruna met hun pas verschenen boeken. Door het slechte weer was de aanloop wat minder, maar desondanks lieten veel mensen een boek signeren en mooi inpakken door de medewerkers van de boekwinkel. “Het is een mooi cadeau om met kerst te geven en de handtekening maakt het heel persoonlijk.”

Ilona schreef de thriller ‘Leegte’ die op 1 december verscheen bij Uitgeverij September. Een spannend verhaal dat zich gedeeltelijk afspeelt in Zweden. Een elfjarig meisje verdwijnt spoorloos en als er zes jaar later op dezelfde dag weer iemand vermist raakt, gaat de hoofdpersoon zelf op onderzoek uit, maar wat hij dan ontdekt, overtreft zijn ergste vermoedens.

Jaap is de auteur van het boek ‘Onder gepensioneerden’ dat in oktober uitkwam bij Uitgeverij Spectrum. Hij schreef hilarische en ontroerende verhalen over twaalf deelnemers aan de cursus ‘Wat te doen met je pensioen’, die vijf jaar geleden werd gehouden op Texel. Daaruit wordt duidelijk dat iedereen het gepensioneerde leven op zijn eigen manier invult.

Twee totaal verschillende genres, maar beiden de moeite waard om te lezen. De schrijvers kenden elkaar al, want Ilona had Jaap geïnterviewd over zijn vorige boek ‘De ontgroening van een eerstejaars gepensioneerde’ voor het Boek- en Schrijf-Platform Uithoorn. Met veel passie praatten het tweetal samen over hun vak. De één bedenkt voor het schrijven een plan, terwijl de ander zelf verbaasd is over waar het verhaal heen gaat. Ze hebben geen problemen om zich te verplaatsen in hun hoofdpersonen, of ze nu man of vrouw zijn of meer de donkere kant van de mens laten zien. Ilona maakte vorig jaar zelf een rondreis door Zweden om de sfeer te proeven en ook Jaap was op Texel om zijn boek te signeren. Hij moest een speciale signeerhandtekening ontwikkelen, want zijn eigen handtekening was onleesbaar, was hem netjes verteld.

Met dat signeren was het zaterdag prima gelukt. Onbekenden en bekenden kwamen langs om een exemplaar van ‘Onder gepensioneerden’ of ‘Leegte’ te kopen. En voor wie zaterdag niet kon komen, zijn er nog boeken genoeg te koop bij Bruna Mijnders, de boekwinkel waar regelmatig iets leuks te doen is.