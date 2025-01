GerdaLentenHavertong leest voor bij De Biezenwaard

Uithoorn – “Heb je hem, kun je hem pakken?” GerdaLentenHavertong blaast voorzichtig een kushandje richting het meisje dat naast haar zit. Het meisje glimlacht en kijkt ondertussen nieuwsgierig of ze de plaatjes in het boek kan zien.

Verderop in de kring kijkt iemand met een sprankeling in de ogen en een ander zwaait enthousiast met z’n armen richting Gerda. Als ambassadeur van Goodwill.nl leest ze bij verpleegkundig kinderzorghuis De Biezenwaard in Uithoorn voor uit een boek over een tijger.



Iedereen doet mee

Deze kinderen hebben allen een grote zorgvraag. Van lichamelijke tot verstandelijke beperkingen. Veel zijn chronisch ziek, hebben een stofwisselingsziekte, een syndroom of zijn afhankelijk van zuurstof, of voeding via een sonde. Maar iedereen hoort erbij. En iedereen wordt door Gerda betrokken bij het verhaal. Ze ziet de kinderen, kijkt ze aan en legt contact.



Waar deze kinderen niet of nauwelijks met woorden kunnen communiceren zijn er allerlei kleine aanwijzingen dat ze genieten van het verhaal en de beeldende manier waarop het verteld wordt. Een blik, een beweging of een grote lach, ieder geniet op zijn of haar eigen manier. Van het verhaal, van de stem of de vrolijke sfeer die er heerst.



De Biezenwaard

De Biezenwaard is een verpleegkundig kinderzorghuis waarbij kinderen met een ernstige en/of chronische aandoening in een huiselijke en veilige omgeving kunnen verblijven. Met de continue aanwezigheid van een gespecialiseerd (kinder)verpleegkundige is de zorg gewaarborgd. De Biezenwaard is onderdeel van Ons Tweede Thuis.

Ambassadeur

GerdaLentenHavertong is al jarenlang ambassadeur van Goodwill. Een organisatie die zich inzet voor twee hele kwetsbare groepen: kinderen in een medisch kinderdagverblijf en mensen met dementie in een zorgcentrum. Als ambassadeur van Goodwill bezoekt GerdaLentenHavertong regelmatig locaties die aan Goodwill zijn verbonden. Haar kennis en ervaring maken dat ze kinderen begrijpt, op elk niveau contact kan leggen en zo op een interactieve manier kan voorlezen.



Betrokken ondernemers

De organisatie Goodwill zet zich al 33 jaar in voor medisch kinderdagverblijven en sinds vier jaar ook voor dementie zorgcentra. Onder het motto “geef kleur aan de zorg” vindt elke maand een Goodwill Day plaats voor een locatie én wordt een Puzzel- en Kleurboek uitgebracht. Dit wordt financieel mogelijk gemaakt door betrokken ondernemers.

Foto: aangeleverd