Gerard Alderliefste: ‘Mijn avonturen met Ramses’

Mijdrecht – Gerard Alderliefste begeleidde Shaffy tijdens de onverwachte en door weinigen voor mogelijk gehouden toegift van diens carrière. De revival van het lied ‘Laat me – Vivre’, door Shaffy en Alderliefste opnieuw opgenomen in 2005, leidde tot een reeks optredens door heel Nederland. Gerard beschrijft de avonturen die zij onderweg beleefden en daarmee het ontstaan van een bijzondere vriendschap.

Gerard vertelt erover in een muzikale voorstelling op zaterdag 20 april in ‘t Oude Parochiehuis in Mijdrecht en haalt herinneringen op, ondersteund met foto’s en video’s. Dit op basis van het gelijknamige boek ‘Mijn Avonturen met Ramses Shaffy’ – Het verhaal van de toegift van zijn carrière’. Daarin lezen we als het ware mee in het dagboek van Gerard, uitgewerkt ter gelegenheid van Shaffy’s tiende sterfdag op 1 december 2019.

Gerard Alderliefste maakt natuurlijk ook muziek. Er is (samen-)zang, begeleid op piano en/of gitaar, Maria Eldering speelt viool en er is (indien mogelijk) rode wijn en kroepoek, waar Ramses zo gek op was.

De voorstelling start om 20.00 uur. Kaartjes kosten 15 euro en zijn te bestellen op www.cultuurhuismijdrecht.nl.

Gerard Alderliefste trad acht jaar lang in de Nederlandse theaters op met zijn band Alderliefste. Hij is bekend van hits als ‘Une belle histoire’, samen met Paul de Leeuw, en ‘Laat me/Vivre’ met Ramses Shaffy en Liesbeth List. Vanaf 2016 toerde hij met buurman en muzikale vriend Cor Bakker met de theatershow ‘En route’. En sinds 2018 toert hij ook met het theaterprogramma ‘Une belle histoire’ met zijn band ‘Gerard Alderliefste & Friends’ door het land. Van beroep is Gerard verslavingsarts.