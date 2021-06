Genieten van optredens met ‘Dag van je Leven’

Aalsmeer – De jaarlijkse botendag van Stichting Dag van je Leven kon afgelopen zaterdag niet door gaan, maar de stichting zorgde voor een gezellig alternatief. Ze gingen naar de Ons Tweede Thuis-voorzieningen toe met optredens. Op maar liefst achttien verschillende plekken in Aalsmeer, Kudelstaart, Uithoorn, Hoofddorp, Nieuw Vennep, Amsterdam, Nes aan de Amstel, Badhoevedorp en Amstelveen waren er gezellige buitenoptredens van Dennis Wijnhout, Het Meezingteam, Danny van Ingen en René Eshuijs. Het was mooi weer, overal was het een feestje ‘op afstand’ en werden de nodige polonaises gelopen. De Biezenwaard in Uithoorn wordt binnenkort nog verrast met een optreden van zangeres Sabrina Hallewas, omdat dit zaterdag niet door kon gaan.

De artiesten waren ook heel blij dat ze weer mochten optreden, want voor sommigen was dat wel even geleden. Uiteraard kregen ze hier een vergoeding voor, want ook al deden ze dit tegen een hele speciale prijs voor de stichting, optreden zorgt toch voor een groot deel van hun inkomsten. Stichting Dag van je Leven is helaas nog niet helemaal uit de kosten en hoopt dat er nog een paar donateurs hun steentje bij willen dragen.

Wilt u een kleine bijdrage doen voor dit genietmomentje voor deze speciale doelgroep? Dan kunt u doneren op het bankrekeningnummer van Stichting Dag van je Leven NL56 RABO 0314168273. Als u meer informatie wilt of een factuur, dan kunt u een mail sturen naar info@dagvanjeleven.org. Bellen kan natuurlijk ook naar nummer 06-20030134.

Foto: Zanger Dennis Wijnhout met twee bewoners van Ons Tweede Thuis.