Genieten in `het Enge Bos` voor Zonnebloem De Kwakel

Dat je voor een bijzonder geslaagd uitje helemaal niet ver hoeft, werd afgelopen vrijdag weer eens bewezen. De Zonnebloem was met 15 dames te gast in `het Enge Bos` (waar zou die naam toch vandaan komen?), gelegen aan de Drechtdijk in de Kwakel voor een bijzonder lekkere High tea. We troffen het met het weer, geen regenbui te bekennen in deze toch wel wisselvallige week, dus konden we op een van de stilste plekjes van De Kwakel heerlijk buiten zitten. We werden door gastvrouw Jeannette verrast met een taart gedecoreerd met Zonnebloemen en de heerlijkheden volgden elkaar daarna in een relaxt tempo op.

De benen konden nog even gestrekt worden tijdens een wandelingetje door dit mooie stukje natuur, en op alle vragen van de gasten werd uitgebreid ingegaan, waarmee de doelstelling van de Zonnebloem, Aandacht voor elkaar, op de eerste plek kwam. En voor degenen die dachten dat het toen wel over was met de pret, werd er nog een houtvuurtje aangestoken waarop het tweede gedeelte van de lekkernijen werd bereid.

Kortom, het was een heerlijke middag voor onze gasten waar zij vol vreugde op terug kunnen kijken. En dat allemaal binnen de dorpsgrenzen!