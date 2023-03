Gemeentesecretaris Ruud Kleijnen neemt per 1 mei ontslag

De Ronde Venen – Ruud Kleijnen, sinds een kleine twee jaar gemeentesecretaris bij de gemeente De Ronde Venen, heeft laten weten ontslag te nemen en per 1 mei in dienst te treden in de gemeente Westerkwartier in de provincie Groningen, waar hij dezelfde functie zal gaan bekleden als in De Ronde Venen. “Samen met zijn, van oorsprong Friese, vrouw verhuist Ruud naar het mooie Noorden. Zij gaan wonen in of dicht bij de gemeente Westerkwartier.”, zo staat op de gemeentelijke site van Westerkwartier te lezen. Op de gemeentelijke site van gemeente De Ronde Venen staat nog niets. Navraag bij de afdeling communicatie werd ons medegedeeld dat ook zij nog niet veel wisten en we maandagochtend een persbericht kunnen verwachten.

Mededeling aan de raad

De gemeentesecretaris heeft de raadsleden en fractie assistenten per mail het volgende laten weten: ‘Graag laat ik weten dat ik de gemeente De Ronde Venen ga verlaten. Uiterlijk 1 mei begin ik als gemeentesecretaris/algemeen directeur in de gemeente Westerkwartier, gelegen in het zuidwesten van de provincie Groningen.

Ik kan me voorstellen dat voor een aantal van jullie deze mededeling als een verrassing komt. Bij mijn aanstelling was het mijn intentie om langer te blijven. Het was dan ook geen gemakkelijk besluit. Mijn vertrek naar Westerkwartier is ingegeven door persoonlijke redenen. Al langer bestaat in ons gezin de wens om op enig moment naar het noorden van het land te verhuizen. De mogelijkheid die zich nu aandient in Westerkwartier zie ik als een eenmalige kans en zorgt ervoor dat deze lang gekoesterde wens in vervulling gaat.

Twee jaar geleden ben ik met veel plezier in De Ronde Venen gestart. Samen met het college en alle medewerkers is met ‘Samen voor Elkaar’ een nieuwe koers ingezet om de organisatie te verbeteren. We zijn daarmee goed op weg en zelfs verder dan ik van tevoren had verwacht. Ik was hier graag bij betrokken gebleven, maar ik weet dat college, directie en medewerkers deze koers doorzetten.

Uiterlijk 1 mei leg ik mijn werkzaamheden voor De Ronde Venen neer. Mogelijk is dat eerder, bijvoorbeeld als voor die tijd een nieuwe gemeentesecretaris/algemeen directeur wordt benoemd. Het college zet de procedure om te komen tot een nieuwe gemeentesecretaris/algemeen directeur in gang en verstrekt daar zelf meer informatie over”, aldus Ruud Kleijnen.

Maandag leest u ongetwijfeld meer via het persbericht van de gemeente De Ronde Venen