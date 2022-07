Gemeenteraad op de fiets door Kudelstaart

Kudelstaart – Op maandagavond 27 juni heeft de Dorpsraad aan een delegatie van de Gemeenteraad het Dorp Kudelstaart laten zien. Een grote groep raadsleden gaf gehoor aan de uitnodiging van de Dorpsraad om mee te fietsen. Via de Loswal, het enige recreatiegebied aan de Westeinderplassen voor de bijna 10.000 inwoners van Kudelstaart, reed men naar Nieuw Calslagen. Menig raadslid was daar nog nooit geweest. Ze maakten kennis met de historie van dit oude gehucht aan de doorgaande weg van Amsterdam naar Leiden, met de Breggevaert en het kerkje (de restanten zijn een rijksmonument).

Verder ging de tocht over het Corry Vonkpad, langs de sportvelden naar Voedselbos ‘De Smikkeltuin’, dat toevallig net open was zodat men de tuin op kon. Hierna vervolgde de groep de route langs enkele te renoveren speeltuintjes. Bij de locaties Hoofdweg-Zuid en Westeinderhage stond men stil bij onder andere de ontwikkelingen van respectievelijk de supermarkt en het vrijliggende fietspad. Via het Winkelcentrum en het Wetenschapperspad bereikte de groep het speeltuintje van de Zeemanhof. Daarna ging de route door de Rietlanden en stond de Dorpsraad stil bij de Rietpluim om de wens voor een bibliotheek voor de jeugd nader toe te lichten.

Bij Oevers eindigde de rit en werd door leden nog even nagepraat over een aantal zaken die bezocht waren. De Dorpsraad bedankt de raadsleden voor de belangstelling en hoopt de resultaten van deze rondleiding terug te zien bij de besluitvorming in de gemeenteraad de komende tijd.