Gemeentehuis Uithoorn wordt Vrijwilligershuis

Uithoorn – Zaterdag 15 september was het gemeentehuis in Uithoorn nauwelijks herkenbaar als gemeentehuis. Tweeëntwintig organisaties trokken alles uit de kast om de ontvangsthal om te toveren tot een spetterende vrijwilligersmarkt. Het enthousiasme was er al bij het opbouwen van de tafels, maar werd alleen maar groter toen bleek dat ook de Uithoornse inwoners er veel zin in hadden. Er werden leuke contacten gelegd, wensen en dromen besproken en informatie uitgewisseld. Er was zoveel vrijwilligerswerk te ontdekken, dat menig bezoeker moeite had met kiezen. Onder andere de EHBO vereniging, het samenwerkingsverband Uithoorn voor Elkaar, Ceres Kringloop, radio Rick FM, het Hoge Heem en Technet waren present om te laten zien hoe veelzijdig het vrijwilligerswerk is. Gelukkig was er een overzichtelijk gidsje voor de bezoekers, zodat zij alle organisaties, een korte omschrijving en de contactgegevens compleet hadden.

Evaluatie

Na afloop hebben de aanwezige organisaties een evaluatie ingevuld. Ook de resultaten liegen er niet om: Gemiddeld kreeg elke organisatie 15 geïnteresseerden op bezoek en maakten zij 4 vervolgafspraken. Zowel de campagne voorafgaand aan de markt als de markt zelf werd hoog gewaardeerd met respectievelijk een 8,5 en een 8,9! Het Steunpunt Vrijwilligerswerk hoopt dat dit evenement nog lang zal nagloeien in leuke samenwerkingen en waardevolle nieuwe vrijwilligers die hun plek hebben gevonden.