Gemeentebelangen grote winnaar in Uithoorn

Uithoorn – Woensdagavond werd in de raadszaal live de voorlopige uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen bekendgemaakt. Alle leden van de politieke partijen kwamen bij elkaar en wachtten gespannen op de uitslagen. Lijsttrekker Judith Beuse (DUS!) moest de avond helaas missen en ook Daan Noordanus (VVD) kon niet bij de uitslag aanwezig zijn. Na de afkondiging van de maandag en dinsdag uitgebrachte stemmen bleek al dat Gemeentebelangen een grote voorsprong neemt. Ook landelijk scoorden de lokale partijen goed.

Halverwege de avond was de helft van de stemmen geteld en kwam de tweede voorlopige uitslag binnen. Voor Jeroen Albers van Groen Uithoorn was het spannend. Het hing erom of hij een of twee zetels zou krijgen. Ook DUS! leek goed te scoren. “Nu moet het gebeuren”, zei een zenuwachtige Shaunie de Zanger, die op nummer 5 op de lijst van DUS! staat en in de raad hoopt te komen. “We hebben er alles aan gedaan.” Ook nummer vier op dezelfde lijst Onno Brautigem was gespannen. “Ik zal straks zachtjes juichen, want het kan nog anders lopen als de voorkeurstemmen bekend zijn.” Voor hem is het een jongensdroom om in de gemeenteraad te komen. “Ik kom uit een politiek nest en ging al jong met mijn vader mee naar zulke avonden.”

Els Gasseling heeft haar lijsttrekkerspositie voor de PvdA aan Jeroen Brink overgelaten. “Ik ben zestien jaar raadslid geweest, maar ik hoop toch nog op een kans om erbij te zijn.” Ook Ans Gierman wilde een jonger iemand de kans geven en gaf haar eerste plek op voor Judith Beuse. “Er zal wel een verschuiving komen,” verwachtte zij, want DUS! lijkt de VVD voorbij te streven. “Het is niet netjes om een winnende partij aan de kant te schuiven.” Hiermee liep ze vooruit op de coalitiebesprekingen.

Voorlopige

Rond half elf maakte burgemeester Heiliegers de laatste voorlopige uitslag bekend. Gemeentebelangen is de grote winnaar van de gemeenteraadsverkiezingen in Uithoorn. De partij gaat van vijf naar acht zetels en is daarmee de grootste partij in de gemeenteraad. Lijsttrekker Herman Bezuijen was ontzettend blij met deze overwinning voor Gemeentebelangen. “Ik wil de kiezers bedanken voor het vertrouwen”, reageerde hij opgetogen. “En ik wil de overwinning opdragen aan de leden die ons ontvallen zijn.” Ook DUS! mag zich winnaar noemen. Deze partij krijgt er twee zetels bij en komt daarmee op zes zetels. De VVD moet een zetel inleveren. De liberale partij gaat van vijf naar vier zetels. De VVD was teleurgesteld over het verlies. Martine Cranendonk moest even slikken en Jan Hazen vond het zuur. “Maar de VVD geeft niet op. We gaan onze wonden likken en morgen weer een nieuwe dag.” De CDA blijft gelijk met twee zetels en ook Groen Uithoorn blijft met een zetel in de gemeenteraad.

Lagere opkomst

De opkomst in Uithoorn was 47 procent, dat is lager dan vier jaar geleden. Ons Uithoorn en !DURF deden niet mee aan de verkiezingen. Ook waren er twee zetels meer te verdelen, omdat het inwonersaantal van Uithoorn is gestegen. Daarom zijn er nu geen 21 raadsleden maar worden dat er 23. De hoeveelheid stoelen is nu duidelijk en later wordt bekend wie erop mag zitten. De definitieve verkiezingsuitslag wordt maandag bekendgemaakt.

Gelijk na de uitslagen kwamen de lijsttrekkers bij elkaar voor een bespreking. Gemeentebelangen mag bepalen met wie er een coalitie gevormd gaat worden. Partijgenoot Polak is voorzichtig optimistisch over de komende raadsperiode. “We gaan niet meteen arrogant doen omdat we de grootste zijn; er valt nog niets over te zeggen.”