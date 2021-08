Gemeente zoekt eigenaar gezonken kajuitboot

Aalsmeer – Ter hoogte van de Rijssen van de Westeinder ligt al geruime tijd een gezonken kajuitboot. De eigenaar van het ongeveer elf meter lange vaartuig is onbekend. De gemeente wil graag in contact komen met de eigenaar en/of rechthebbende. Volgens de APV is het verboden een vaartuigwrak in openbaar water te hebben. De boot, met een donkerblauwe romp en een wit bovendek, verkeert in slechte (verwaarloosde) staat.

De eigenaar en/of rechthebbende krijgt krijgt veertien dagen de tijd om zich te melden bij de gemeente of om de kajuitboot weg te halen. Indien contact uitblijft, zal de gemeente gebruik maken van haar handhavingsbevoegdheden. De gemaakte kosten hiervan zullen indien mogelijk op de eigenaar worden verhaald. Contact opnemen met de afdeling Handhaving van de gemeente kan via 0297-387575.