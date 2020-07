Gemeente vraagt input voor plan tegen eenzaamheid

Aalsmeer – Drie op de tien Nederlanders voelt zich eenzaam in de coronacrisis. Landelijk onderzoek laat zien dat er vooral onder jongeren een stijging te zien is. Bijna de helft in de leeftijdsgroep van 25 tot 34 jaar voelt zich eenzamer dan voor de coronacrisis. Bij jongeren onder de 25 is dat aantal nog groter.

Wethouder Wilma Alink: “Ik wil graag weten of deze landelijke cijfers ook voor Aalsmeer gelden. Mensen die vóór de pandemie ook al met eenzaamheidsgevoelens te maken hadden, ervaren de coronaperiode als extra zwaar. Dat raakt me.”

De komende periode gaan Jolien Pil en Kris van der Veen, beleidsadviseurs voor de gemeente, op straat in gesprek met inwoners: “We zijn benieuwd hoe mensen de dag doorkomen. Of ze zich wel eens alleen of eenzaam voelen, mensen in hun omgeving kennen die geïsoleerd leven en wat voor goede ideeën ze hebben.”

Inwoners voorop

De gemeente werkt het komende half jaar aan een plan om eenzaamheid en depressie in Aalsmeer aan te pakken. “Dat begint voor mij bij onze inwoners”, aldus de wethouder. “Wat maken zij mee in het dagelijks leven, wat zouden ze graag anders willen en hoe kunnen wij hen helpen? Ik nodig mensen uit om mij een brief te schrijven en te laten weten hoe ze door de coronacrisis komen.”

Bent u eenzaam of eenzamer geweest? Hoe is dit voor u geweest, had u hulp en was er aandacht? En wat wilt u de gemeente meegeven voor de toekomst? U kunt dit schrijven naar wilma.alink@aalsmeer.nl of per brief naar het raadhuis: Gemeente Aalsmeer, t.a.v. wethouder Wilma Alink, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer.

Foto: V.l.n.r. Wethouder Wilma Alink en beleidsadviseurs Jolien Pil en Kris van der Veen.