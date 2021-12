Gemeente: Vier Oud en Nieuw thuis!

Aalsmeer – De jaarwisseling komt eraan. Ook dit jaar wordt Oud en Nieuw anders dan iedereen gewend is. De gemeente roept inwoners op de jaarwisseling thuis te vieren en met een kleine groep. Oudejaarsvuurwerk is er niet bij. Om zorgpersoneel, politie, handhavers en andere hulpverleners in deze coronatijd niet nog zwaarder te belasten, geldt ook dit jaar een landelijk verbod op het afsteken, vervoeren en verkopen van vuurwerk.

Kindervuurwerk

Het vuurwerkverbod geldt niet voor vuurwerk uit de zogeheten F-1 categorie. Dit is kinder- en fopvuurwerk, zoals sterretjes, trektouwtjes, knalerwten en sierfonteintjes.

Carbidschieten

Carbidschieten valt niet onder vuurwerk. Om te voorkomen dat er gevaarlijke situaties ontstaan ontraadt de gemeente het Carbidschieten in landelijk gebied, zeker zonder deskundig toezicht. In bebouwd gebied is het verboden om Carbid te schieten (art. 157 WvSr). De ontploffing van Carbid geeft behalve een luide knal ook een sterke drukgolf. Hierdoor kan schade ontstaan aan bijvoorbeeld dubbele beglazing. Doe dit dus niet in de buurt van huizen!

Boetes

Op het niet naleven van de vuurwerkregels heeft de wetgeving stevige boetes en straffen gezet. Jongeren tot 18 jaar kunnen een Halt-straf krijgen als zij toch vuurwerk afsteken.