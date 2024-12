Gemeente Uithoorn weer teruggefloten rondom Drechthoeve

De Kwakel – De Raad van State heeft de gemeente voor de tweede keer hard terechtgewezen rondom Drechthoeve, een plan voor 18 woningen op de Drechtdijk in De Kwakel. Daarmee is dat plan, na een slepend proces van vier jaar, nu definitief van de baan. De rechter heeft de gemeente er in de tweede uitspraak op gewezen dat de rechter geacht wordt het recht te kennen en dat het college dat had kunnen weten. De uitspraak kwam ook zonder enige zitting. Dat is uniek en gebeurt alleen als kristalhelder is dat een verzoek onterecht is. Daarmee zijn dus wederom tijd en publieke middelen verspild.

Het plan riep bij de aankondiging eind 2020 al weerstand op. De buurtbewoners maakten in raadsvergaderingen bezwaar tegen het grote aantal woningen en de zichtvervuiling door de dertig parkeerplaatsen. Ook zou het project niet voldoen aan de Luchtvaartwet. De buurtbewoners wilden daarom overleg en zorgvuldige afweging. Daar was wethouder Hazen helaas niet gevoelig voor. Wim Bartels, die de buurt vertegenwoordigde: “We hebben wethouder Hazen en de raad tot drie keer gezegd dat ze toestemming moesten vragen aan de ILT in verband met de Luchtvaartwet, omdat we wisten dat de ILT-bezwaar had. Maar dat was allemaal niet nodig.” De Raad van State sprak begin 2024 precies dat uit waarvoor was gewaarschuwd: het plan was niet zorgvuldig tot stand gekomen en toestemming op grond van de Luchtvaartwet ontbrak. Daarmee was al ruim drie jaar kostbare tijd verspild om te komen tot een plan dat wél zou passen in de regels en waar de buurt mee kon instemmen.

Alsnog meende de gemeente een herziening te kunnen aanvragen van de uitspraak. De rechter zou geen rekening gehouden hebben met de regelgeving ná vaststelling van het bestemmingsplan. Dat had de rechter wél, want die informatie had de gemeente zelf al aangedragen, zo zegt de uitspraak in bezit van deze krant. Wederom hebben de buurtbewoners het college en de raad erop gewezen dat dit verspilde moeite en middelen zou betekenen, maar ook hier werd helaas niet geluisterd. Bij navraag zegt Wim Bartels: “De Raad van State heeft onze argumenten overgenomen en er nog fijntjes op gewezen dat het college dit zelf ook had kunnen weten.”

Drechthoeve is kortom terug bij af en dit had blijkbaar voorkomen kunnen worden. Het is daarmee weer een staaltje van een niet-constructieve, luisterende gemeente en een zwak controlerende raad.

Eigen foto.