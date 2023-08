Gemeente Uithoorn schenkt bibliotheek kunstwerk

Uithoorn – Op donderdag 24 augustus heeft wethouder Ferry Hoekstra een kunstwerk gebracht en geschonken namens de gemeente. Het prachtige drieluik is gemaakt door stichting de Zonnebloem, afdeling De Kwakel – Vrouwenakker. Het kunstwerk is aangekocht via een bieding op De Kwakelse Veiling en krijgt nu zijn eindbestemming. Het komt te hangen in de nieuwe bibliotheek.

Wethouder Ferry Hoekstra bracht persoonlijk met zijn bakfiets het kunstwerk naar de bibliotheek op het Marktplein. Daar krijgt het drieluik een mooie plek in het nieuwe pand. Lizet van Zegveld (manager Educatie en programmering) en Anton Furneé (programmamaker) namen het in ontvangst. “We zijn zeer blij met het kunstwerk en gaan het een mooie plek geven in de bibliotheek. Kunst past echt bij ons en dat is ook terug te zien. We hebben, naast heel veel boeken, ook altijd exposities in het gebouw staan. Op dit moment zelfs twee: van Vakcollege Thamen over duurzaam wonen en bouwen en van Dolfina, zij is photographic artist. Kortom, onze bibliotheek is zeker het bezoeken waard.”

Drieluik

Stichting De Zonnebloem, afdeling De Kwakel – Vrouwenakker bestaat uit een groep enthousiaste vrijwilligers die zich graag inzet om de medemens een plezierige tijd te bezorgen. Ze verzorgen met veel liefde activiteiten zoals onder andere een uitje naar een museum, een keer mee op een boottochtje, naar het theater of een creatieve workshop. Tijdens zo’n workshop is deze creatie op een bijzondere manier ontstaan. De leden van de stichting kregen allemaal een doosje kleurpotloden en twee kleurplaten. Het resultaat is daarna verwerkt tot één groot kunstwerk. Er werd zoveel ingeleverd, dat besloten werd om er een drieluik van te maken. Vrijwilligers van de stichting hebben de kleurplaten uitgeknipt en verwerkt tot dit drieluik.

Wethouder Hoekstra: “Ik zag het kunstwerk hangen op de Kwakelse Veiling en het trok gelijk mijn aandacht. Ik ben blij dat het drieluik nu op een mooie plek komt te hangen zodat iedereen uit Uithoorn en De Kwakel er van kan genieten.”