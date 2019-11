Gemeente Uithoorn gaat van start met isolatie-actie

Op 20 november start de gemeente Uithoorn een isolatie-actie voor haar bewoners. Met deze actie wil de gemeente huiseigenaren ondersteunen bij het verduurzamen van hun woning. Door deelname aan de isolatie-actie profiteren inwoners van gunstige prijzen en een kwalitatief goed aanbod voor isolatiemaatregelen zoals vloer- of spouwmuurisolatie.

De actie is opgezet in samenwerking met het Regionaal Energieloket, die de actie voor de gemeente Uithoorn uitvoert. Bij eerdere acties waar het Regionaal Energieloket de aanschaf van zonnepanelen ondersteunde, hebben veel inwoners gebruik gemaakt van de mogelijkheid om hun woning te verduurzamen. Deze actie komt voort uit de duurzaamheidsagenda van de gemeente Uithoorn.

Informatieavond

Ter voorbereiding op de actie organiseren de gemeente en het Regionaal Energieloket twee informatieavonden op 20 en 26 november. Vanaf 19:15 uur is iedereen welkom in De Schutse, De Mérodelaan 1. Hier kunnen geïnteresseerde bewoners meer informatie ontvangen over de actie en stellen de deelnemende partijen zich voor. Ook zal er genoeg ruimte zijn voor vragen. Inschrijven voor de informatieavond kan via www.regionaalenergieloket.nl/uithoorn.

Inschrijven

Vanaf 20 november kunnen huiseigenaren zich inschrijven via www.regionaalenergieloket.nl/uithoorn voor de isolatie-actie. Inwoners die zich hebben ingeschreven ontvangen vervolgens een uitnodiging om een woningopname in te plannen met het isolatiebedrijf. Kort na de woningopname ontvangen mogelijke deelnemers een persoonlijke offerte van de specialist en kunnen ze besluiten of ze mee doen met de actie.