Gemeente helpt ondernemers in zwaar weer￼

Uithoorn – Gemeente Uithoorn biedt ook de komende jaren gratis hulp en begeleiding aan ondernemers met financiële problemen. Na een aanbesteding heeft de gemeente opnieuw gekozen voor Zuidweg & Partners. Het bureau is gespecialiseerd in schuldhulpverlening aan (ex-)ondernemers. Wethouder José de Robles: “Een succesvolle ondernemer kan om allerlei redenen in financiële problemen raken. Hoe eerder je hulp vraagt, hoe groter de kans dat je verder kan met je bedrijf. De reden dat wij weer hebben gekozen voor samenwerking met Zuidweg & Partners is omdat het bureau verder kijkt dan alleen de financiële problemen. Spelen er bijvoorbeeld nog andere dingen waarbij hulp wenselijk is?” Het bureau houdt ook na afronding van een traject contact met de ondernemer om te vragen hoe het gaat. “Die persoonlijke benadering is heel belangrijk,” aldus de wethouder.

Samen voor een oplossing

Veel ondernemers vragen volgens Zuidweg & Partners pas om hulp als de financiële problemen groot zijn. En dat is jammer, vindt eigenaar Jacqueline Zuidweg, omdat de weg terug naar een gezonde financiële toekomst dan langer duurt dan nodig. “Ondernemers kunnen bij ons terecht bij dreigende betalingsachterstanden of als zij schulden hebben waar ze niet meer uitkomen. We gaan direct aan de slag en doen onze uiterste best om samen met de ondernemer en de schuldeisers naar een oplossing te vinden. We hebben goed contract met de gemeente, die de kosten voor onze begeleiding geheel vergoedt.” Ondernemers kunnen zich aanmelden via de website van Zuidweg & Partners: www.zuidweg-partners.nl.

Foto: Wethouder José de Robles: “Die persoonlijke benadering is heel belagrijk”