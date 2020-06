Gemeente en Johnson ondersteunen cultuursector

De Ronde Venen – Culturele en kunstzinnige activiteiten van stichtingen en buurthuizen verdienen ondersteuning in coronatijd. Het cultuurfonds van SC Johnson Europlant BV heeft hiervoor een bedrag van € 15.000 beschikbaar gesteld. Aan 13 organisaties is een bijdrage toegekend. Evelyne van Dalen, algemeen directeur van SC Johnson Europlant BV, en Alberta Schuurs, wethouder van gemeente De Ronde Venen, stonden op woensdag 10 juni bij het bedrijventerrein in Mijdrecht om de cultuursector een gift te doen. Uit het cultuurfonds ontving Atelier De Kromme Mijdrecht een gift van € 500 en Stichting Dorpsacademie in Wilnis een gift van € 1400.

Van festivals en concerten tot aan atelierroutes en exposities, maar ook muziek-, dans- en theatervoorstellingen. De Ronde Venen kent een breed cultureel aanbod. De coronacrisis treft de cultuursector en in het bijzonder de amateurverenigingen. Zo laat wethouder Alberta Schuurs weten: “We vinden het belangrijk dat organisaties hun activiteiten kunnen laten doorgaan en zijn dankbaar dat SC Johnson Europlant BV hieraan een bijdrage heeft willen leveren. Wat wij verder doen is het garanderen van de toegekende subsidies voor dit jaar. We gaan niet korten op de subsidie als activiteiten niet kunnen doorgaan of worden aangepast vanwege deze crisis. Wij willen ervoor zorgen dat banen behouden blijven en instellingen niet omvallen.”

Donatie

SC Johnson Europlant BV voert al sinds de oprichting in 1963 een actief donatiebeleid voor stichtingen en verenigingen in de gemeente. Zo laat algemeen directeur Evelyne van Dalen weten: “Nu door de coronacrisis veel culturele instanties in De Ronde Venen in de financiële problemen zijn of dreigen te komen, zijn wij blij om, in nauwe samenwerkingen met de gemeente, ons steentje bij te kunnen dragen aan het behoud van de culturele diversiteit in De Ronde Venen.”

Voor Atelier De Kromme Mijdrecht maakt de gift uit het cultuurfonds het haalbaar om met een kleiner aantal cursisten toch door te gaan. Er kunnen weer teken- en schilderlessen worden gegeven in een vaste expositieruimte met genoeg afstand tussen de cursisten. Stichting Dorpsacademie in Wilnis ontving een gift voor de aanschaf van extra materialen en het blijven bieden van een kunstzinnige uitlaatklep voor jongeren. De Dorpsacademie biedt een dagbestedingsplek aan jongeren en werkt aan talentontwikkeling en toekomstperspectief.

Fotobijschrift: Evelyne van Dalen en wethouder Alberta Schuurs overhandigen op coronaveilige wijze een cheque van € 500 aan Atelier De Kromme Mijdrecht en een cheque van € 1400 aan Stichting Dorpsacademie in Wilnis.