Gemeente De Ronde Venen zoekt nieuwe monumenten

In de acht dorpen van De Ronde Venen staan veel historische gebouwen. Een klein deel hiervan is zó bijzonder, dat de gemeente ze voor de toekomst wil behouden. Deze molens, gemalen, boerderijen, woonhuizen, bruggen en forten zijn onderdeel van de geschiedenis van de gemeente. Om dit verhaal te kunnen vertellen en om de gebouwen voor de volgende generaties te bewaren, krijgt een aantal in 2020 de status van gemeentelijk monument.

De gemeente roept inwoners op om aan te geven welke gebouwen zij willen behouden voor de toekomst. Dit kunnen bouwwerken zijn die een lokaal-historisch verhaal vertellen, bijvoorbeeld een huis waar tijdens de oorlog onderduikers zaten. Het mogen ook gebouwen zijn waar iemand een persoonlijke band mee heeft of die mooie herinneringen oproepen. Denk aan de school van vroeger of de plek waar iemand zijn of haar geliefde ontmoette. Maar het mag natuurlijk ook gewoon een mooi gebouw zijn.

Belangrijk

Burgemeester Maarten Divendal: “Het is belangrijk dat we oude en mooie gebouwen bewaren voor de komende generaties. Gebouwen die experts belangrijk vinden, maar vooral bouwwerken waar onze inwoners om geven en waar zij een geschiedenis mee hebben. Ik ben benieuwd naar de verhalen erachter. Want juist deze verhalen maken deze gebouwen van waarde.”

Na indienen beoordeelt de gemeente met vier kenners uit De Ronde Venen de aanmelding. Op basis van het aantal keren dat een gebouw is ingediend en de toelichting wordt dan besloten of het een gemeentelijk monument wordt. Indienen kan tot 1 oktober 2020.

Inwoners kunnen hun voorstellen voor bijzondere gebouwen via de website indienen: www.derondevenen.nl/nieuwemonumenten . De officiële bekendmaking volgt via de krant en sociale media. Contactpersoon voor meer informatie is Gertjan de Boer (g.deboer@derondevenen.nl).