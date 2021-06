Gemeente De Ronde Venen pakt laaggeletterdheid aan

De Ronde Venen – Gemeente De Ronde Venen is samen met 7 andere gemeenten in de regio gestart om laaggeletterdheid aan te pakken. Dit doet zij samen met Amsterdam, Diemen, Ouder-Amstel, Uithoorn, Haarlemmermeer, Aalsmeer en Amstelveen. Hiervoor is een speciaal programma ontwikkeld: het Regionaal Programma Laaggeletterdheid. In De Ronde Venen heeft ongeveer 8% van de inwoners moeite met lezen en schrijven. Dit zijn volwassen inwoners die in Nederland geboren zijn en inwoners die later naar Nederland zijn gekomen.

Wethouder Alberta Schuurs zette deze week haar handtekening onder het plan in de Bibliotheek in Mijdrecht. In het plan staan afspraken om dit maatschappelijk probleem aan te pakken. Wethouder Alberta Schuurs ondertekende naast een boekenkast met taalboeken. De boeken zijn geschreven in heldere taal en bedoeld voor inwoners die lezen en schrijven moeilijk vinden. Leden van de Bibliotheek kunnen de boeken lenen. En taalcoaches gebruiken de boeken.

Als lezen leuk is, dan gaat het beter

“Iedereen moet kunnen meedoen in de samenleving. Maar veel inwoners hebben nog moeite met lezen en schrijven. Om dit aan te pakken, is het nodig dat inwoners lezen leuk vinden. Dit geldt voor kinderen, maar ook voor volwassenen.” Zo vertelt wethouder Alberta Schuurs. Als lezen leuk is, dan kunnen inwoners beter meedoen op het werk of bij andere activiteiten. Ze zijn gezonder en hebben minder schulden en last van eenzaamheid. Inwoners die beter willen lezen en schrijven, kunnen voor advies naar de Bibliotheek. Meer informatie is te vinden op www.bibliotheekavv.nl.

Fotobijschrift: Wethouder Alberta Schuurs ondertekent het Regionaal Programma Laaggeletterdheid onder toeziend oog van Eric de Haan, directeur van de Bibliotheek Angstel, Vecht en Venen.