Gemeente De Ronde Venen hijst ook de ‘Berenvlag”

De Ronde Venen – Gisterenmorgen is bij het gemeentehuis de Berenvlag van de Mijdrechtse Vlaggenclub overhandigd aan wethouder Kiki Hagen en de twee kinderburgemeesters: Lucas Koorn en Sanne Wigt. Overhandiging gebeurde door Marco van Daalen van de Vlaggenclub, gevestigd aan de Communicatieweg. De Berenvlag speelt in op de populaire berenjacht die kinderen houden en is tevens een vrolijke uiting en steuntje in de rug voor zorgmedewerkers. De opbrengst van de verkoop van de Berenvlag gaat naar de voedselbank. Deze vrolijke berenvlag mag elke straat versieren. Of je de Berenvlag ophangt als steuntje in de rug voor iedereen die geraakt is door het virus, of om kinderen uit je buurt op avontuur te laten gaan met de Berenjacht. Deze unieke vlag met een vrolijke beer zorgt voor een glimlach bij veel mensen. Wacht niet langer en bestel deze vlag en maak je straat weer een stukje vrolijker.

Berenjacht

Kinderen gaan massaal op Berenjacht. Ondertussen heb je het vast al om je heen gehoord maar wat is het nou precies? Het idee is eigenlijk heel simpel. Nu alle kinderen niet naar school kunnen en minder met vriendjes en vriendinnetjes kunnen afspreken is het idee van Berenjacht ontstaan. Berenjacht is geïnspireerd op het prentenboek uit 1995 “Wij gaan op Berenjacht” waar een vader met zijn kinderen op berenjacht gaat en tijdens deze tocht beleven ze allerlei avonturen. Zo is ook het idee ontstaan in Nederland. Als ouders met kinderen een blokje omlopen kunnen ze overal op zoek gaan naar knuffelberen in de vensterbanken of de mooie Berenjacht vlag in de vlaggenmast. Dus wacht niet langer en hang deze berenvlag met hart op en doe mee met dit unieke initiatief. In de meeste woonplaatsen is er ook wel een plaatselijke website waar je je vlag met beer kan opgeven. Het zijn vreemde tijden waar we met elkaar zitten. De coronacrisis raakt ons allemaal en de drang naar wat vrolijkheid in het straatbeeld wordt steeds groter. We hebben weer meer oog voor de mensen in onze directe omgeving en we dragen allemaal ons steentje bij. Met deze vrolijke vlag kan jij/u ook je steentje bijdragen. Of je de vlag nou ophangt om het zorgpersoneel te ondersteunen, omdat je mensen kent die heftig zijn geraakt door de ziekte of om de straat weer wat vrolijker te maken. Deze vlag zorgt weer voor een glimlach op veel gezichten. Dit is de vlag die alle straten versieren mag. Vlag met Beer en vele hartjes. De beer staat voor de kinderen die zich met de berenjacht leuk bezig kunnen houden. De stethoscoop staat voor ondersteuning van de artsen, verpleegkundigen en voor de verzorgenden. De harten staan voor iedereen om je heen. Laten wij zorgen voor elkaar en met elkaar in deze bijzondere tijd. De leukste vlag van verbondenheid.

