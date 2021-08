Gemeente biedt gratis bandenservice in Mijdrecht en in Abcoude

De Ronde Venen – Rijd veiliger en schoner met goede bandenspanning

Automobilisten kunnen donderdag 9 en vrijdag 10 september gratis de spanning van hun autobanden laten controleren door medewerkers van ‘Band op Spanning’. Autobanden die te slap staan vullen ze gratis bij. Goede bandenspanning is veiliger, beter voor het klimaat en bespaart de autorijder gemiddeld wel 60 euro per jaar. Met professionele mobiele apparaten wordt de bandenspanning van de auto’s gecontroleerd en worden de banden als het nodig is opgepompt. Met deze actie wil gemeente De Ronde Venen inwoners laten zien dat een steentje bijgedragen aan een schonere en veiligere gemeente simpel is.

Ongeveer 6 op de 10 autorijders rijdt met te zachte banden. Met té zachte banden is het lastiger een auto te besturen, de remweg is langer en de kans op een klapband groter. Door met goede bandenspanning te rijden verbruikt de autorijder minder brandstof en verslijten de banden minder snel. Dit is veiliger en beter voor het klimaat. Als iedereen in Nederland dit doet, stoten we samen minder CO2 uit.

Waar en wanneer?

De medewerkers van ‘Band op Spanning’ zijn tussen 10.00 en 16.00 uur aanwezig. Op donderdag 9 september staan ze op het Burgemeester Haitsmaplein in Mijdrecht. En op vrijdag 10 september controleren autorijders op het Dokter van Doornplein in Abcoude gratis de autobanden.

Hoe gaat het in z’n werk?

Servicemedewerkers staan de hele dag bij de in- en uitgang van het terrein. Daar spreken zij de autorijders aan over deze gratis service. Inwoners die mee willen doen ontvangen een aanmeldkaart onder de ruitenwisser. Eenmaal geparkeerd en op pad, hoeven de chauffeurs verder niets meer te doen. De medewerkers controleren de bandenspanning en pompen de banden als het nodig is op tot de door de fabrikant geadviseerde spanning (bij normaal gebruik). De aanmeldkaart wisselen de servicemedewerkers om voor een kaart. Daarop staat de oude bandenspanning, de nieuwe bandenspanning én de besparingen! Zo weten de chauffeurs precies wat er gebeurd is, wel zo prettig.