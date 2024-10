Gemeente bedankt docenten met gezonde traktatie

Aalsmeer – Alle leerkrachten, docenten en ondersteuners in het basis-, voortgezet- en middelbaarberoepsonderwijs in Aalsmeer en Kudelstaart zijn door de gemeente bedankt met een gezonde traktatie in de vorm van een fruitbakje. In deze Week van het Onderwijs heeft wethouder Bart Kabout de leerkrachten ook een brief gestuurd als blijk van waardering voor hun inzet.

“De uitdagingen waar jullie elke dag voor staan, mede door het lerarentekort, vragen vaak iets extra’s van jullie”, zegt wethouder Kabout in de brief. “Daarom trakteren we jullie ook dit jaar graag op een lekkere en gezonde traktatie. Voor wat extra energie.”

Waardering en respect

Volgens wethouder Kabout zou elke dag Dag van de Leerkracht moeten zijn. Leerkrachten en docenten spelen volgens hem een essentiële rol in het leven van kinderen en jongeren. “Jullie inspireren kinderen, dagen ze uit en brengen kennis op hen over”, zegt Kabout verder in de brief. “Dat jullie met zoveel inzet, betrokkenheid, doorzettingsvermogen en flexibiliteit jullie werk doen, verdient heel veel waardering en respect.

Op bezoek bij Yverta

Een deel van de 44 medewerkers van Yverta mavo aan de 1e J.C. Mensinglaan kreeg persoonlijk bezoek van Bart Kabout. Zij konden de traktaties wel waarderen. In totaal telt de gemeente Aalsmeer dit schooljaar 500 medewerkers in het onderwijs.

Foto: Gemeente Aalsmeer