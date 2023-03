Geluksteam: “Geweldig om Geluksroute te organiseren”

Aalsmeer – Al bij de eerste Geluksroute werd duidelijk hoe groot de behoefte was aan het delen van geluk. “Jullie gaan toch wel door hè?”, was een veel gestelde vraag. En natuurlijk is er ook er dit jaar weer een Geluksroute. De datum is zaterdag 10 en zondag 11 juni en de aanmeldingen stromen al binnen.

Op de laatste zaterdag van februari werd er door het Geluksteam bestaande uit Trudy, Nicolette, Simone, Thing-I, Ria en Ingrid (Kris en Marike waren verhinderd) alweer druk vergaderd en armbandjes gehaakt voor in de verschillende Gelukstonnen die tijdens het Geluksweekend op een aantal locaties aanwezig zijn. “Wij hebben er zo’n zin in. Geweldig om met elkaar dit evenement te kunnen organiseren.”

Kerngedachte

De kerngedachte van de Geluksroute is simpel: Wat betekent voor jou Geluk? De antwoorden echter kunnen totaal verschillend van aard zijn en nu is het de bedoeling dat al deze gedachten met elkaar gedeeld worden. Niet alleen in het weekend van de Geluksroute, maar al eerder bij de verschillende inspiratiemiddagen.

Het volledige programma, de deelnemende locaties en de Geluksbrengers zullen in aanloop naar het Geluksweekend in de Nieuwe Meerbode bekend gemaakt worden. Neem alvast een voorproefje door op de website: http:/geluksroute.nu/editie/aalsmeer2023 te kijken. En noteer de eerste inspiratiemiddag waar belangstellenden samen met het Geluksteam een interactieve en inspirerende middag gaan beleven: Zaterdag 22 april in het Aalsmeer Art Centre aan de Aalsmeerderweg 230.

Janna van Zon