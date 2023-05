Geluksroute in de KunstKas is een belevenis

Aalsmeer – Trudy Rothe, één van de initiatiefneemsters van de Geluksroute, is een blij en gelukkig mens. Na een geslaagde eerste Geluksroute waarin regelmatig de vraag werd gesteld; ‘maar jullie gaan hier toch wel mee door?’ Is de belangstelling voor de tweede Geluksroute, dit jaar op zaterdag 10 en zondag 11 juni, zeer groot. “Dit is wat ons voor ogen stond toen wij vijf jaar geleden in Aalsmeer kwamen wonen. Een ruimte creëren waar niet alleen wijzelf maar ook mensen om ons heen gelukkig van worden.” Met enige regelmaat worden er exposities georganiseerd van door Trudy en Tobias zelf gekozen kunstenaars. Vooral jonge getalenteerde kunstenaars bieden zij een mooi podium, maar ook werk van kunstenaars van naam en faam trokken behoorlijk wat publiek. Dat telt eveneens voor de exposities van Floriande, het atelier voor kunstenaars met een verstandelijke of lichamelijke beperking.

Trudy heeft samen met haar echtgenoot Tobias een droom kunnen vervullen met de KunstKas waar zij de binnentuin heeft ‘omgetoverd’ tot een weelderige groene oase en Tobias de prachtig gerenoveerde loods tot een heerlijke werkplaats en expositieruimte. De organisatie van de Geluksroute is hen op het lijf geschreven. “Het wordt een weekend van kijken, luisteren, ondergaan en zelf doen.”

Van alles te zien en te beleven

De verschillende ruimtes bieden zoveel mogelijkheden dat er tijdens de Geluksroute van alles valt te beleven. De eerste ruimte – de loods – leent zich perfect voor experimentele projecten. Onder de gecreëerde ronde koepels – ontworpen en gemaakt door Els Hartman en Tobias – kan heerlijk worden gedanst, ook met de rolstoel! Worden er via een geluidsband gedichten voorgedragen, kunst getoond en ter plekke kunstwerken gemaakt want Tobias laat zien hoe een zeefdruk tot stand komt. In het voormalige stookhok staat een draaischijf en worden bezoekers aangemoedigd mee te doen. Aan de lange tafels kunnen gelukssteentjes beschilderd worden en draadfiguurtjes gemaakt en kan men aan de slag met kleurige lapjes leer.

Vervolgens is er dan nog de originele, voormalige rozenkas. waar je samen kunt praten over geluk, hand collageen en verschillende andere massages krijgt, is er de ronde tafel sessie over het brein, schenkt de theesommelier thee die bij je past, vertelt Participe over de Lief en Leedstraat, vrouwencirkel en buurtverbonden, leer je dat geluk in een klein flesje zit en kun je macramé plantenhangers maken. Beide dagen is het mogelijk om een favoriet plaatje te laten draaien en natuurlijk heeft Trudy ook dit jaar weer gezorgd voor heel veel stekjes. Ook de buitenomgeving doet dit jaar mee, want in de tuin staat een grote safaritent waar het goed toeven is.

Voor liefhebbers van klassieke muziek is er een concert op zondagmorgen dat begint om 11.00 uur. Voormalige leden van het Nederlands Philharmonisch orkest komen spelen. Terecht is Trudy trots en blij wat er dit jaar weer allemaal te zien en te horen is in de KunstKas wat haar echter wel spijt is dat zij niet kan kijken bij de andere locaties. “Het is fantastisch dat er dit jaar ook veel kleine locaties meedoen; Van de Uiterweg tot de Oosteinderweg valt er van alles te beleven.” Voor het totale programma, adressen en tijden zie de website www.geluksroute.nu

Janna van Zon

Foto: Tobias Rothe