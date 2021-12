Aalsmeer – Het team van de Nieuwe Meerbode

wenst iedereen een gelukkig

en gezond 2022!

In het jaarverslag afgelopen week in de krant kan teruggekeken worden op, ondanks corona, toch een best actief 2021 waarin veel gebouwd is/wordt, er jubilea en kampioenschappen zijn gevierd en evenementen (niet allemaal) plaats hebben gevonden.

Wat het nieuwe jaar brengt is enigszins afwachten, wat doet het virus (?), maar vast staat in ieder geval dat in maart de gemeenteraadsverkiezingen gehouden gaan worden. En natuurlijk blijft Aalsmeer bruisen met allerlei leuke activiteiten voor elk wat wils.

Voor nu: Blijf elkaar steunen, help als nodig, kijk naar elkaar om (ga eens extra bij een dierbare op bezoek) en koop en bestel lokaal. Aalsmeer voor Aalsmeer, ook in 2022. Maak er een mooi jaar van!