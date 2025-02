Uithoorn – Gemeente Uithoorn en textielinzamelaar Sympany kijken met een goed gevoel terug op het afgelopen jaar. In de gemeente werd 95.000 kilo textiel ingezameld, 10.000 kilo meer dan in 2023. Toch belandt nog bijna de helft van het afgedankte textiel in het restafval. Het verdwijnt in de verbrandingsovens in plaats van te worden hergebruikt of gerecycled. Daarom herhalen de gemeente en de inzamelaar hun oproep aan inwoners: doe textiel altijd in de textielcontainers van Sympany.

Mes snijdt aan twee kanten

De productie van textiel kost veel land, water en energie. En er zijn veel chemicaliën bij nodig. Als je meer textiel kunt hergebruiken of recyclen, heb je minder restafval. En je hoeft minder nieuw textiel te produceren. Het mes snijdt dus aan twee kanten.

Sinds 1 juli 2023 zijn textielproducten en -importeurs in Nederland verplicht om te zorgen voor goede gescheiden inzameling, en voor recycling en hergebruik van het ingezamelde textiel. Nu wordt circa 35% van de textielafzet op de Nederlands markt gerecycled of hergebruikt. In 2025 moet dat 50% zijn, en 75% in 2030.

Veel textiel dat door inwoners wordt afgedankt, is nog van goede kwaliteit. Afgedragen kleding, maar ook handdoeken, tafellakens, beddengoed en zelfs knuffels kunnen opnieuw worden gebruikt. Een groot deel van het ingezamelde textiel dat bij Sympany binnenkomt, gaat naar tweedehandswinkels. Als textiel niet meer bruikbaar, dan is het vaak nog wel te recyclen als grondstof voor andere producten, zoals stofdoeken, sokken en nog veel meer.

Kortom, gooi textiel niet bij het restafval, maar in de textielcontainer. Op zoek naar een container in de buurt? Kijk op www.sympany.nl/vind-een-kledingcontainer.

Geen textiel bij het restafval. Foto: aangeleverd.