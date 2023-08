Geen stop bij Buurtkamer Meerwijk￼

Uithoorn – Ook gedurende deze vakantieperiode staat de koffie en thee elke donderdagochtend klaar. Juist in deze tijd waar clubjes een zomerstop hebben, als de mensen uit de straat naar hun vakantiebestemming gaan en de kinderen/familie er een paar weekjes tussenuit zijn, is er altijd nog onze buurtkamer. Van 10.00 tot 12.00 uur zijn daar de bewoners van harte welkom voor een prettige ontmoeting met bewoners uit de wijk. Zo leer je de andere mensen in de buurt beter kennen, die je b.v. tijdens een wandeling in de wijk en/of op het Amstelplein bent tegengekomen en daarmee een praatje hebt gemaakt.

Regelmatig komt er iemand bij de buurtkamer langs met gerichte informatie en/of een presentatie Binnenkort maken we een agenda voor het najaar. Zo staat er al op 6 oktober een reisverslag van de fietstocht naar Santiago de Compostella van dhr. Ruurd Stolte gepland. Buurtkamer Meerwijk maak gebruik de ruimte van CREA in het Fort aan de Drecht. Tijdens de zomer met mooi weer kun jej dan meestal heerlijk buiten zitten en genieten van het mooie landschap. Het is heel laagdrempelig, kom dus gerust even langs voor een kopje koffie/thee en een praatje. Buurtkamermeerwik@gmail.com