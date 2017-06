Geen Spinning marathon, wel Bandjesavond!

Aalsmeer – De KWF Spinning marathon op zaterdag 24 juni gaat wegens te weinig belangstelling niet door. Echter de Bandjesavond ’s avonds gaat wel door. De gezamenlijke horeca heeft daarom besloten een deel van de opbrengst ten goede te laten komen van het KWF.

De Bandjesavond op zaterdag 24 juni wordt georganiseerd door café-bar Joppe, bar-restaurant de Praam, restaurant het Wapen van Aalsmeer en restaurant de Jonge Heertjes in samenwerking met ondernemersfonds Meer Aalsmeer. De Bandjesavond vindt net als vorig jaar plaats op het Raadhuisplein. In de ochtend kan nog geparkeerd worden op het plein, maar in de middag wordt het plein omgetoverd tot een mooie feestlocatie. Om 20.00 uur start Bandjesavond met de fantastische band Soul Solution, die garant staat voor een swingend topfeest met oude vertrouwde soul krakers. Zanger David treedt met zijn super energieke podiumpresentatie in de voetsporen van de groten der soul, zoals Wilson Picket, Otis Redding, James Brown en Marvin Gaye. Zorg dat je erbij bent, het wordt vast weer heel gezellig.

Het podium komt dit jaar voor het gemeentehuis te staan met aan beide zijden van het plein barren voor een lekker drankje. Net als vorig jaar is er muntjesverkoop en dit jaar zijn er natuurlijk meer muntenhokken, meer toiletten en een grote fietsenstalling op het Drie Kolommenplein. Ook de EHBO afdeling Aalsmeer is van de partij.

Een deel van de opbrengst van de avond komt ten goede aan het KWF. Ook iets bijdragen aan het goede doel? Overgebleven muntjes kun je na afloop doneren in de speciale collectebussen.

Foto: De band Soul Solution treedt op tijdens Bandjesavond.