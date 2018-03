Geen politiek vuurwerk bij culturele instuif

Aalsmeer – De spanning was te snijden in het Oude Raadhuis afgelopen zondag 4 maart bij de culturele instuif van KCA. Werd de handschoen opgepakt door de politiek of liet ze verstek gaan? Helaas hebben de kandidaat-raadsleden de kans laten liggen om zich op andere wijze dan in een politiek debat te manifesteren. Blijkbaar staat cultuur toch niet zo hoog op de agenda en voelde de politiek zich niet geroepen om het culturele hart te laten spreken.

Teleurgesteld

In de komende weken moet blijken of op andere wijze de cultuur en het cultuurbeleid van de verschillende politieke partijen nog wel aan de orde komt. Gezien de programma’s vreest het bestuur van KCA het ergste. Na de teleurstelling verwerkt te hebben werd het toch nog een geanimeerd geheel in het Oude Raadhuis. Met op de achtergrond het decor van de schitterende expositie ‘Transparant’ betrad Gerard Zelen als eerste het podium. Getriggerd door de politieke uitdaging hield hij in zijn gedicht ‘Stem Recht’ een vurig pleidooi om je stem niet verloren te laten gaan tijdens de aanstaande verkiezingen. Dit recht bestaat sinds 1917 en dat liet Zelen ook zien aan de hand van het affiche uit die tijd. Inmiddels hebben de raadsleden van hem dit gedicht ontvangen.

Charlotte Salomon

Janna van Zon hield vervolgens een boeiende lezing over de expositie van Charlotte Salomon. Het Joods Historisch Museum houdt een expositie ter gelegenheid van de honderdste geboortedag van deze bijzondere kunstenares. Mooi is dan te zien dat er een wisselwerking is met het publiek waarbij verteld wordt over de film ‘Charlotte’, die Frans Weisz in 1981 heeft gemaakt over het leven van Charlotte Salomon.

Vredelievende anarchist

Een derde performer is ook een trouw bezoeker van de instuif, Piet Munsterman. Deze inwoner van Burgerveen weet op innemende wijze het publiek voor zich in te nemen met mooie gedichten en fraaie verhalen. Ditmaal vertelde hij dat hij in wezen een anarchist is. Maar dan één van het vredelievende soort. Hij zal niet met bommen gooien, maar is zich zeer bewust van een eigen geweten en daarmee ook in staat eigen keuzes te maken, onafhankelijk van de politiek.

En daarmee was de cirkel weer rond, terug bij de politiek. Het slotgedicht was er één van Toon Hermans, die eenieder verraste met zijn kijk op politiek. En zoals dat altijd is, je had er bij moeten zijn! De volgende culturele instuif is op zondag 8 april, weer om half vier in de middag in het Oude Raadhuis in de Dorpsstraat. KCA hoopt dan op wat meer muzikale bijdragen.