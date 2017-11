Flower Art Museum niet in Sous Terre

Aalsmeer – Na bijna een jaar te hebben samengewerkt blijken Peter van Eick en Janna van Zon en hun team Aalsmeer andere inzichten te hebben over de toekomst van de locatie Sous-Terre Aalsmeer dan de eigenaar van de galerie. Na een aantal gesprekken werd duidelijk dat de verschillen te veel uiteen liggen waardoor het Team Aalsmeer zich – met spijt – genoodzaakt voelt zich terug te trekken uit de lokatie.

Peter en janna kunnen terugkijken op een aantal mooie – door hen georganiseerde tentoonstellingen bij Sous-Terre. Er was bijzonder veel aandacht voor de speciale openingen door lokale en regionale pers, zoals: Carnavalle de’l Art (met het gemaskerde diner als hoogtepunt), Het Aalsmeer Flower Festival en Masters of Graffiti Art.

Geen ‘Pastis’ meer

Het Team Aalsmeer heeft zich met veel enthousiasme en vrijwillig ingezet voor het behoud van Sous-Terre. En blijft van mening dat de plek tegenover de mooiste watertoren van Nederland een bijzondere locatie is. Voor de trouwe bezoekers van de vrijdagmiddagborrel ‘Pastis’ is het even wennen, dat ook deze er niet meer is, maar er komt vast weer een nieuwe locatie.

Museum of Flower Art

Peter en Janna en het team bestaande uit: Trudy, Tobias en Marijke gaan door met hun research en activiteiten om een Museum in Aalsmeer te realiseren waar de bloem in de kunst centraal staat. De voorlopige naam is MOFA: Museum of Flower Art. Informatie hierover is te verkrijgen bij Janna van Zon (www.huiskamermuseum.nl) of bij Peter (info@glasshouse-entertainment.nl).

Foto: Janna van Zon en Peter van Eick in het Huiskamermuseum.